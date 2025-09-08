İş dünyası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve sevgiyle anarken, İzmir’in kurtuluşunun milli mücadelenin zaferle taçlanması anlamına geldiğini vurguladı.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, İzmir’in kurtuluşunu “Cumhuriyetin öncüsü” olarak nitelendirerek, “Hasan Tahsin’in attığı ilk kurşun, Lozan’a giden yolu aydınlatmıştır. Bu özel günde, tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyor, İzmir’in 103. kurtuluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, 9 Eylül’ü “ülkemizin doğum günü” olarak tanımladı ve “Bu tarih, ulusumuzun birlik ve beraberliğinin en güçlü göstergesidir” ifadelerini kullandı.

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise İzmir’in kurtuluşunu “inanç ve kararlılığın sonucu” olarak değerlendirdi ve “Atalarımızın fedakârlığı karşısında saygıyla eğiliyoruz” dedi.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, ilk kurşunun bağımsızlığın değerini öğrettiğine dikkat çekti; EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner ise 9 Eylül’ün “geleceğe olan inancın simgesi” olduğunu belirtti.

KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, bu büyük mirasa sahip çıkmanın görev olduğunu vurgularken, EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, mücadeleyi Cumhuriyet’in doğuşuna öncülük eden bir süreç olarak nitelendirdi.

Kınık OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu, üretim ve emekle bu toprağa değer katmaya devam edeceklerini ifade ederken, KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, Cumhuriyetin kazanımlarını korumanın önemine işaret etti.

EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Bilek, 9 Eylül’ü “bir milletin ayağa kalkışı” olarak tanımladı; BPW İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Hayriye Şendinç ise özgürlük ve bağımsızlık iradesinin simgesi olarak nitelendirdi.

GGYD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kiraz, İzmir’in kurtuluşunun Cumhuriyetin temel taşlarını döşediğini ifade ederek, “Bugün bizlere düşen görev, o günkü inanç ve kararlılığı unutmadan Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaktır” dedi.

İzmir iş dünyası temsilcilerinin ortak mesajı, 9 Eylül’ün yalnızca bir kentin kurtuluş günü değil, tüm Türkiye’nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğuydu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlar rahmet ve minnetle anıldı, İzmir’in 103. kurtuluş yılı coşkuyla kutlandı.