İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası’nın önderlik ettiği İzmir iş dünyası heyeti, Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, sanayi, ticaret ve tarım sektörlerine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Sektörlerin sorunları masaya yatırıldı

İzmir’in önde gelen iş dünyası temsilcilerinden oluşan 46 kişilik heyet, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara’da önemli bir toplantı gerçekleştirdi. İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası'nın temsilcilerinin yer aldığı görüşmede, AK Parti İzmir Milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Eyyüp Kadir İnan da bulundu. Görüşmede İzmir’in sanayi, ticaret ve tarım sektörlerine dair detaylı analizler yapılarak, çözüm önerileri sunuldu. Özellikle İzmir’deki organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeler hakkında değerlendirmeler yapılırken, sektörlere yönelik dosyalar Cumhurbaşkanlığı’na iletildi.

"İzmir, Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen bu önemli buluşmada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılının sonlarına doğru enflasyonun bugünkü kadar gündemde olmayacağını belirtti. Enflasyonun tek haneli rakamlara düşene kadar kararlı bir mücadele sürdürüleceğini vurgulayan Yılmaz, İzmir ekonomisinin ülke genelinde büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Yılmaz, “İzmir sadece Ege Bölgesi için değil, Türkiye’nin kalkınmasına büyük katkılar sağlayacak bir şehir. Katma değeri yüksek projelerle İzmir’in yanındayız. İzmir’in yüksek gelirli bir ülke hedefimize büyük katkılar sunacağına inanıyorum,” dedi.

İş dünyası enflasyonla mücadeleye destek veriyor

Toplantıda söz alan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2024 yılının enflasyonla mücadelede önemli bir yol kat edildiğini belirterek, Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikalarının reel sektör üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Özgener, “Talep yoluyla ve kur politikasıyla enflasyonun düşürülmesi reel sektör açısından çeşitli sonuçlar doğurdu. Kısa vadede bu politikaların enflasyonu kontrol altına almak için gerekli olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası'nın kararlılığı, piyasadaki güveni pekiştiriyor ve reel sektör maliyetlerini azaltıyor” şeklinde konuştu.

"Fahiş fiyatlar iş dünyasını rahatsız ediyor"

Kurul Başkanı Mahmut Özgener ayrıca, iş dünyasında en çok rahatsızlık yaratan konulardan birinin fahiş fiyatlar olduğunu dile getirdi. Özgener, “Fahiş fiyat artışları enflasyonu körüklüyor, ancak maliyet baskısı altında ayakta kalmaya çalışan sanayici ve esnafı da ayırt etmek önemli” dedi. İzmir’in projelerine dair de açıklamalar yapan Özgener, Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri projelerinde gelinen noktayı anlattı. Özgener, “Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin imar planı onaylandı, ihale süreçleri tamamlandı ve temel atma çalışmalarına başlanacak. 2025 yılı sonunda faaliyete geçmeyi planlıyoruz” diye aktardı.

Sanayiciler zor bir yıl geçirdi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise enflasyonla mücadele sürecinin sanayicileri zorladığını ifade etti. 2024 yılının zorlu geçtiğini belirten Yorgancılar, “Enflasyonla mücadele odaklı politikalar, sanayiciler için büyük maliyetler oluşturdu. Firmalarımız maliyet baskısı altında ihracat yaparken rekabet gücümüz de gün geçtikçe azalıyor” dedi.

"Sanayi altyapısı kolay kurulmuyor"

Ender Yorgancılar, Türkiye’nin sanayi altyapısının önemine dikkat çekerek, “Bugün 262 milyar dolar ihracatın bileşenleri sanayi ürünleridir. Ancak, yüksek enflasyon ve düşük döviz kuru, sanayicilerin maliyetlerini olağanüstü artırdı. Sanayiciler olarak maliyetlerimizi karşılayacak destekler bekliyoruz” diye konuştu.

"Tarımda teknoloji ile sorunlar çözülebilir"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise tarım sektörünün önemine vurgu yaparak, “Tarım sektörü sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel açıdan da önemli bir sektördür. Tarımda yaşanan sorunların teknoloji ile çözülebileceğine inanıyoruz. İzmir Tarım Teknoloji Merkezi ile bu konuda adımlar atıyoruz” dedi. Başkan Işınsu Kestelli ayrıca kadına yönelik şiddet konusuna da değinerek, “Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda öncelikli olarak, mahkemelerin hızlı sonuçlanması ve cezaların artırılması gerektiğine inanıyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.