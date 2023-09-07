Özgener, yaptığı yazılı açıklamada, gelecekteki 3 yıllık sürecin, temel paradigmalarını ortaya koyan OVP'nin, ekonomide öngörülebilirliği arttıracağına inandığını belirtti.

Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edilecek olmasını önemsediklerini vurgulayan Özgener, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak en çok önem verdiğimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın geliştirilmesi hedeflerimizin yanı sıra ikiz dönüşüm olarak görüşülen yeşil ve dijital dönüşümün OVP'de geniş olarak yer alması bizleri motive etti. Bundan sonraki sürecin, enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi açısından kritik bir zaman dilimi olacağını düşünüyoruz. Merkez Bankası'nın adımları ile enflasyonu düşürmek için bir alan yaratıldı ve bu adımlar, Orta Vadeli Program ile desteklendi. Bu nedenle ekonomi yönetiminin uyguladığı rasyonel kararların benzer hızda ve kararlı bir şekilde sürmesinin ve OVP'de ele alınan konuların takvim süreleri içerisinde hayata geçmesinin ülkemiz ekonomisi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz."

EGİAD Başkanı Yelkenbiçer: "Paporu oldukça olumlu buluyoruz"

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise büyümenin 2026'da yüzde 5'e çıkarılmasının öngörüldüğü programda kişi başı gelirin ise 15 bin dolara çıkarılmasının planlandığını belirtti.

Programda hedefler açısından daha gerçekçi, piyasanın tahminlerine ulaşan rakamları gördüklerini aktaran Yelkenbiçer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle gençlerin ve kadınların iş gücüne katılım oranlarını hedeflemek ve yakalamak önemli. İstanbul Finans Merkezi'nde kurulacak olan enerji borsasını büyük bir merakla bekliyoruz. Bunun ekonomik yanına bakarsak geçen yıl 96,5 milyar dolarlık enerji açığımız vardı, bu açığı azaltacak ve kapatacak bir oluşum olmasını da temenni ediyoruz. Bu fikirlerimiz doğrultusunda raporu oldukça olumlu buluyor ve yapısal reformlara acilen başlanmasını temenni ediyoruz."