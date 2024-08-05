İlhan Gürel, İzmir'in tanınmış iş insanlarından biri olarak biliniyordu. Kütaş ve Sunel Tütün gibi büyük şirketlerin başkanlık ve yöneticiliğini üstlenmiş olan Gürel, kentin önemli sanayi kuruluşlarından İtalyanlara ait Çimentaş’ın da yönetim kurulu üyesiydi. Gürel, iş dünyasındaki başarısıyla tanınmış ve birçok projede aktif rol oynamıştır.

Son günleri ve cenaze töreni

Son zamanlarda sağlık sorunları yaşayan İlhan Gürel, yaklaşık 3 ay önce evinde dengesini kaybederek düşmüş ve tedavi sürecine başlanmıştı. 3 gündür hastanede entübe edilen Gürel, sağlık durumunun ağırlaşması sonucu yaşamını yitirdi. Cenaze töreni, Alsancak Hocazade Camii’nde gerçekleştirildi ve ikindi namazının ardından Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlhan Gürel’in vefatı, İzmir iş dünyası ve sevenleri için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. İş dünyasındaki başarıları ve katkılarıyla hatırlanacak olan İlhan Gürel, ardında birçok iz bırakarak yaşamını sonlandırdı.