Selçuk’un tarihi dokusunu yansıtan en önemli yapılarından biri olan İsa Bey İmareti, aynı zamanda Ayasuluk Kitaplığı olarak da bilinir. Selçuklu döneminin izlerini taşıyan önemli bir eserdi.

Tarih ve mimari özellikler:

İsa Bey İmareti, 1365 yılında, dönemin önemli yapılarından biri olan İsa Bey Hamamı ile birlikte inşa edilmiştir. Yapının patronu, Aydınoğlu Beyi İsa Bey'dir. Dikdörtgen planlı olan bu imaret, 8,40 x 3,30 metre ölçülerinde olup, toplamda 110 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Taşıyıcı duvarlar ise 1 metre kalınlığındadır.

Dış duvarlar taş ve tuğla ile kaplanmış olup, köşelerde antik taşlar kullanılmıştır. Ön cephede iki açıklık bulunmaktadır: biri dar ve diğeri geniş. Geniş açıklığın üstündeki kemer zamanla yıkılmış, ancak üst kısmında tuğla süslemeli bir girinti dikkat çekmektedir. Bu kapının güneyinde ise daha dar bir açıklık yer alır. Kemerli bu açıklığın pencere ya da ikinci bir kapı olduğu tahmin edilmektedir.

İç mekân ve restorasyon:

Yapının iç kısmında, dikkat çeken ilk yapı elemanı taş ve tuğla ile yapılmış bir kubbe kasnağıdır. Kapıdan içeri girildiğinde, yapının iki bölüme ayrıldığı görülür. Bu bölümleri ayıran ortada tek bir sütun ve iki yanındaki kemerler bulunmaktadır. Efes'ten getirildiği düşünülen granit sütun üzerine antik bir sütun kaidesi yerleştirilmiştir. Sütun üzerinden kuzey ve güneye açılan simetrik iki kemer, 3,65 metre yüksekliğindedir ve kuzey ile güney nişler üzerine oturmaktadır.

İsa Bey İmareti, 1965 ve 1990 yıllarında gerçekleştirilen restorasyonlarla günümüze kadar korunmuştur. Günümüzde Ayasuluk Kütüphanesi olarak hizmet veren bu yapı, ziyaretçilere hem tarihi hem de kültürel bir deneyim sunmaktadır.

Selçuk'un zengin tarihini ve kültürünü keşfetmek isteyenler için İsa Bey İmareti, tarihi dokusu ve özgün mimarisiyle mutlaka görülmesi gereken bir yer.

İsa Bey İmareti: Nerede ve nasıl ulaşılır?

Adres: Atatürk Mahallesi 1051 Sokak No: 19, Selçuk, İzmir'de yer almaktadır.

Nerede: Selçuk'un merkezinde, Efes Antik Kenti'ne ve Selçuk Kalesi'ne yakın bir konumda yer alır. Selçuk'un tarihi ve kültürel bölgeleri arasında önemli bir noktadır.

Nasıl ulaşılır:

Otobüs veya Dolmuş: Selçuk'a gelen otobüs veya dolmuşlar ile şehir merkezine ulaşabilirsiniz. İsa Bey İmareti'ne şehir merkezinden yürüyerek ya da kısa bir taksi yolculuğu ile erişebilirsiniz.

Tren: Selçuk Garı'na geldikten sonra, imarete yürüyerek veya taksi ile ulaşabilirsiniz.

Yürüyüş: Selçuk'taki diğer tarihi yerlere yürüyüş yaparak İsa Bey İmareti'ne kolayca ulaşabilirsiniz.

Ziyaret Saatleri: İsa Bey İmareti, günümüzde Ayasuluk Kitaplığı olarak kullanılmaktadır. Ziyaret saatleri hakkında güncel bilgi almak için yerel turizm ofisi veya kütüphane ile iletişime geçmeniz önerilir.