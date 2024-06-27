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Ekipler, kazanın etkisiyle geriye doğru yaklaşık 3 kilometre trafik yoğunluğu oluştuğunu bildirdi. Sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri de platformlar üzerinden tavsiye edildi.

İzmir Trafik Birimleri'nin sosyal medya platformundan paylaştığı bilgiye göre, otoyol üzerinde Işıkkent rampalarından Buca istikametine doğru Dökümcüler mevkii sol şeritte kaza meydana geldi.

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