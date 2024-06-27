İzmir Trafik Birimleri'nin sosyal medya platformundan paylaştığı bilgiye göre, otoyol üzerinde Işıkkent rampalarından Buca istikametine doğru Dökümcüler mevkii sol şeritte kaza meydana geldi.
İki aracın karıştığı maddi hasarlı kaza nedeniyle araçlar emniyet şeridine alındı.
Ekipler, kazanın etkisiyle geriye doğru yaklaşık 3 kilometre trafik yoğunluğu oluştuğunu bildirdi. Sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri de platformlar üzerinden tavsiye edildi.
Editör: Kardelen Başol