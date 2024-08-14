İzmir İstanbul Otoyolu'nda, İzmir yönüne doğru ilerlerken Akalan gişeler mevkiinde bulunan otluk alanda çıkan yangın, önemli trafik düzenlemelerine yol açtı. Yangının etkilerini en aza indirmek ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla, yangın söndürme çalışmaları sırasında yolun sağ tarafındaki yaklaşık 200 metre uzunluğundaki bölüm tamamen trafiğe kapatıldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Yangının kontrol altına alınması için ekipler tarafından kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Karayolları tarafında, sağ ve orta şeritlerin trafiğe kapatılmasıyla yangın bölgesindeki güvenlik önlemleri artırıldı. Söndürme çalışmaları, hızlı bir şekilde yangının yayılmasını önlemek ve tüm riskleri azaltmak amacıyla devam ediyor.

Yol kullanıcılarına önemli bilgilendirme

Yangın söndürme çalışmaları süresince bu güzergahı kullanacak olan sürücüler için önemli uyarılarda bulunuldu. Yolun kapalı olduğu bölgeden geçiş yapmak zorunda kalan araç sahiplerinin, alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor. Trafik akışının düzenlenmesi ve güvenli bir seyahat sağlanması adına, sürücülere bu süre zarfında güncel trafik bilgilerini takip etmeleri ve belirtilen güzergahları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.