Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, global petrol fiyatları ve döviz kuru değişimleriyle birlikte 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yeniden bir artış gösterdi. Türkiye'nin büyük şehirlerinde benzin ve motorin fiyatlarında önemli değişiklikler yaşanırken, LPG fiyatlarında da küçük artışlar gözlendi.

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla benzinin ve motorinin litre fiyatları büyük şehirlerde artış gösterdi.

İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları

İzmir’de benzin litre fiyatı 46.19 lira, motorin litre fiyatı ise 48.30 lira olarak belirlendi. Şehirdeki LPG fiyatı ise 26.24 lira.

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası’nda fiyatlar

İstanbul'da Avrupa yakasında benzin litre fiyatı 45.32 lira, motorin litre fiyatı ise 47.24 lira olarak satışa sunuluyor. LPG fiyatı ise 26.49 TL. Anadolu yakasında ise benzin litre fiyatı 45.17 lira, motorin litre fiyatı 47.12 lira, LPG fiyatı ise 25.89 lira olarak güncellenmiş durumda.

Ankara'daki akaryakıt fiyatları

Başkent Ankara'da 17 Ocak itibarıyla benzin litre fiyatı 45.82 lira, motorin litre fiyatı ise 47.90 lira. LPG litre fiyatı ise 26.39 lira olarak belirlendi.