İzmir İstinye Park alışveriş merkezi nerede?

İzmir İstinye Park Alışveriş Merkezi, Bahçelerarası Mahallesi, Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Sokak, No:3, Balçova/İzmir adresinde yer almaktadır.

Nasıl ulaşılır?

Otobüsler ile şu şekilde ulaşabilirsiniz: Güzelbahçe, Narlıdere, Uzundere Toplu Konutları, Şirinyer Aktarma Merkezi, Lozan ve Tınaztepe bölgelerinden gelen otobüsler, Fahrettin Altay Aktarma Merkezi’ne yönlendirilir. Arıkent bölgesinden gelen otobüsler, Üçkuyular İskelesi’ne gider. Seferihisar’dan gelen otobüsler ise doğrudan Fahrettin Altay Aktarma Merkezi’ne ulaşır.

Dolmuşlar ile şu şekilde ulaşabilirsiniz: Güzelbahçe, Narbel, Çeşme, Gaziemir, Çeşmealtı ve Urla'dan gelen dolmuşlar, Fahrettin Altay’a yönlendirilir.

Ayrıca metro ile ulaşmak isteyen yolcuklar, Evka 3 metro hattı Fahrettin Altay’a ulaşım sağlar, tramvay ile ulaşmak isteyen yolcular, Halkapınar tramvay hattı Fahrettin Altay’a gider, feribot ile ulaşmak isteyen yolcular ise de Bostanlı'dan kalkan feribotlar Üçkuyular’a sefer ile ulaşabilirler.

İzmir İstinye Park’ta sunulan hizmetler nelerdir?

Vale Park: Araçlarınız vale hizmeti ile park edilir.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu: Elektrikli araçlarınız için şarj istasyonları mevcuttur.

Kayıp Eşya: Kayıp eşyalarınızı bulmak için hizmet verilir.

Tekerlekli Hizmetler: Tekerlekli sandalye ve benzeri hizmetler sunulur.

ATM'ler: Alışveriş merkezi içinde çeşitli ATM'ler bulunmaktadır.

Çocuklu Ailelere Özel Hizmetler: Çocuklu aileler için özel hizmetler sunulmaktadır.

Kilitle Dolap: Eşyalarınızı güvenli şekilde saklayabileceğiniz kilitli dolaplar mevcuttur.

Ücretsiz İnternet: Alışveriş merkezinde ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlanır.

Araba Yıkama: Araçlarınız için yıkama hizmeti sunulmaktadır.

Aracımı Bul: Park ettiğiniz aracı bulmanıza yardımcı olan sistemler bulunmaktadır.

Bisiklet ve Scooter Park ve Bakım İstasyonu: Bisiklet ve scooterlar için park ve bakım istasyonları mevcuttur.

Tax Refund: Vergi iadeleri için hizmet sunulur.

Telefon Şarj İstasyonu: Telefonlarınızı şarj edebileceğiniz istasyonlar bulunur.

Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonu: Akülü tekerlekli sandalyeler için şarj istasyonları mevcuttur.

Araç Kiralama Noktaları: Araç kiralama hizmeti sunan noktalar alışveriş merkezinde yer alır.

İzmir İstinye Park'ın alışveriş kategorileri nelerdir?

Moda & Giyim: Şık ve trend giyimler ile modaya uygun ürünler bulunur.

Spor: Spor giyimleri, ekipmanları ve aksesuarları sunulur.

Ayakkabı & Çanta: Farklı tarzlarda ayakkabılar ve çantalar mevcuttur.

Saat & Mücevher & Aksesuar: Şık saatler, mücevherler ve çeşitli aksesuarlar bulunur.

Kişisel Bakım: Cilt bakım ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sunulur.

Çocuk & Oyuncak: Çocuk giyimi, oyuncaklar ve çocuk ürünleri mevcuttur.

Elektronik: Telefon, bilgisayar ve diğer elektronik ürünler bulunur.

Ev & Yaşam: Ev eşyaları, dekorasyon ve yaşam alanları için ürünler sunulur.

Kitap & Kırtasiye & Hobi: Kitaplar, kırtasiye malzemeleri ve hobi ürünleri bulunur.

Hizmet: Farklı hizmetler ve destekler sunulan alanlar mevcuttur.

Market: Gıda ürünleri ve günlük ihtiyaçlar için market ürünleri bulunur.

Optik: Gözlükler ve optik ürünler sunulmaktadır.

İzmir İstinye Park AVM, her gün 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.