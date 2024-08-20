İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse, İzmir'deki büyük yangınların ardından emeklilik başvurusu yaptı. Derse, 18 Ağustos tarihinde emeklilik dilekçesini vermiş bulunuyor.

Yangınlar sırasında yaşanan müdahale eksiklikleri nedeniyle AK Parti ve CHP arasında "yetersizlik" tartışmaları yaşanmıştı. Derse'nin bu tartışmaların hemen ardından emekli olması dikkat çekti. İzmir'deki yangınların etkileri sürerken, İsmail Derse'nin emekliliği büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor.