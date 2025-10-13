Vodafone Sultanlar Ligi’nin açılış haftasında Aras Spor Kulübü, yaz aylarında orman yangınlarında gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine teşekkür plaketi sundu.

Aras Spor’dan İzmir İtfaiyesi’ne teşekkür plaketi

Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanan Aras Spor Kulübü - Fenerbahçe Medicana mücadelesi anlamlı bir seremoniyi sahneye taşıdı.

Alsancak Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen maç öncesinde, Aras Spor Kulübü yaz aylarında yaşanan orman yangınlarında büyük özveriyle görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Alkışlarla sahaya davet edildiler

İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ve beraberindeki itfaiye personeli, salonda bulunan seyircilerin alkışları eşliğinde parkeye davet edildi.

Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, Korkmaz’a teşekkür plaketi takdim etti.

İtfaiye Dairesi Başkanı Korkmaz da, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem Dündar ile Aras Spor Kulübü kaptanı Hazal Selin Uygur’a, İzmir İtfaiyesi flamasını armağan ederek iki takıma da başarılar diledi.

“Yeşili, toprağı, havası ve suyu tertemiz bir İzmir için çalışıyoruz”

Törende konuşan İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, İzmir halkının itfaiye teşkilatına duyduğu güvenin kendileri için en büyük motivasyon olduğunu söyledi:

“Şehrimizin takımına ve Fenerbahçe’ye kazasız belasız, güzel bir sezon diliyorum. Bu şehir itfaiye teşkilatına sonsuz güveniyor. Biz de bu güveni taze tutmak için her gün var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşili, toprağı, havası ve suyu tertemiz bir İzmir için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”

İzmir İtfaiyesi’ne moral oldu

Sporun birleştirici gücünü ortaya koyan bu jest, hem tribünlerden hem de voleybol camiasından büyük takdir topladı.

İzmir İtfaiyesi personeli, Aras Spor Kulübü’nün bu anlamlı davranışının kendileri için moral kaynağı olduğunu dile getirdi.