İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Balçova Terapi Ormanları’nda yürüyüş yaparken ayak bileğinden yaralanan vatandaşı 2 saat süren zorlu operasyonla kurtardı. Yaralı, güvenli alana taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İzmir İtfaiyesi’nden kurtarma operasyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Balçova Terapi Ormanları Yakapınar mevkiinde yürüyüş yaparken ayak bileğinden yaralanan bir vatandaşı kurtarmak için zorlu bir operasyon gerçekleştirdi.

Yürüyüş sırasında dere yatağında mahsur kalan kişinin yardım çağrısı üzerine olay yerine intikal eden ekipler, bölgenin dağlık ve engebeli yapısına rağmen hızlıca koordineli bir çalışma başlattı.

2 saat süren zorlu kurtarma

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı vatandaşı helikopter sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalara başladı.

Dik ve dar patikalarda dikkatli bir şekilde ilerleyen kurtarma personeli, yaralıyı güvenli bir bölgeye taşımayı başardı.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından vatandaş, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yalnızca yangınlara değil, arama-kurtarma operasyonlarına da etkin şekilde müdahale ediyor.

Ekipler, özellikle Balçova, Narlıdere ve Bornova gibi ormanlık yürüyüş parkurlarında yaşanan kazalarda hızlı ve profesyonel müdahaleleriyle dikkat çekiyor.

Yetkililer, doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşlara güvenlik ekipmanı bulundurmaları ve zorlu arazi koşullarına hazırlıklı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.