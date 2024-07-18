İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği yaparak kentteki dört ilçede süren orman yangınlarını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Gaziemir ile Buca ilçeleri arasında ve Foça Bağarası'nda çıkan orman yangınlarına 100 personel, 20’ye yakın arazöz ve çok sayıda su tankeri ile müdahale ediliyor. Ekipler, yangınlara hızlı ve etkili müdahale edebilmek için ağaçları keserek müdahale yolları açtı.

Yoğun müdahale ve soğutma çalışmaları

İzmir itfaiyesi, Çiğli Atatürk Organize Sanayi bölgesinde çıkan fabrika yangınını da söndürdü. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yürütülen müdahaleler sayesinde, yangınların daha fazla yayılması engellendi.

Bergama’daki üzücü olay

Dün Bergama’da çıkan orman yangınında Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, trafik kazası sonucu hayatını kaybederken, ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yaşanan kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş’ın, Bergama ilçemizdeki orman yangınını yönetirken geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Tedavisi süren Orman İşletme Müdürlüğü ulaştırma personeli Özgür Dilsiz'in ise bir an önce sağlığına kavuşması en büyük temennimiz” dedi.

Dönertaş’ın cenazesi İzmir’de düzenlenecek törenin ardından memleketi Manisa Demirci’de toprağa verilecek.