İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında ömrünü mesleğe adayan emekli itfaiye personeli ile genç meslektaşlarını aynı çatı altında buluşturdu. İzmir’in ilk itfaiye binası olan şimdiki Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (Apikam) düzenlenen “Bir Ömür İtfaiye” söyleşisine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, emekli olan itfaiye personeli ile teşkilat mensupları katıldı. Program, açılış konuşmaları ile başladı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, mühendis olduğunu ancak ateş savaşçılarının sahada verdiği mücadeleye büyük bir hayranlıkla tanık olduğunu söyledi. Mutaf, “Sizin sahadaki emeklerinizi, mücadelenizi gördükçe, mühendislik kadar itfaiyeci olma isteği içimde filizlendi. Gerçekten önemli bir görev yapıyorsunuz. Yurttaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gözü kara şekilde görev yapıyorsunuz. Emeklerinizin karşılığı ödenmez. Bu bayrağı geçmişten taşıyarak bugüne kadar getiren itfaiyeci ağabeylerimize çok teşekkür ediyorum. Bayrağı devralacak genç arkadaşlarımız da aramızda. Bu bayrağı daha ileri taşıyacağız. 145 yıllık bir kurum. İzmir her zaman birçok konuda öncü oldu. İtfaiye teşkilatı olarak da kendi farkını gösteriyor. Elimizden geldiğince sizin sesinize kulak vereceğiz” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ise eski itfaiye binası olan Apikam’ın yalnızca taş duvarlardan oluşmadığını, yılların hatırasını, sayısız fedakarlığı ve mesleğin köklerini içerisinde barındırdığını söyledi. Yıllarca bu binada görev yaptığını belirten Korkmaz, “Sizlerle burada olmak benim için gurur ve heyecan verici. Bu avluda hem ömrünü mesleğe adamış, yangınlara ve afetlere karşı cesurca mücadele eden emekli büyüklerimiz hem de bu bayrağı devralmak için aramıza katılan genç kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Büyüklerimiz bize yalnızca tecrübelerini değil, sabrı, cesareti ve dayanışmayı miras bıraktı. Gençler ise bu mirası geleceğe taşıyacak olan umudumuz. Bugün burada geçmiş ile geleceği, deneyimi ve heyecanı bir araya getiriyoruz. Hep birlikte bir kez daha itfaiyeciliğin sadece bir iş olmadığını, ömür boyu süren onurlu bir görev olduğunu yeniden hatırlıyoruz. Bizlere bu yolu açan görev sırasında hayatını kaybeden şehitlerimizi, ebediyete uğurladığımız büyüklerimizi, kahramanca mücadele eden gazilerimizi saygı ile anıyorum. Onların aziz hatırası daima bize yol gösterecek” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Halil Dinç’in üstlendiği söyleşide İzmir İtfaiyesi’nin çınarları deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. 81 yaşındaki Turan Toptop, 24 yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı çatısı altında çalıştığını söyledi. Toptop, “Burada genç meslektaşlarımla buluştuğum için çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ediyorum. Gençler yangın sırasında amirlerinin emirlerini iyi dinlemeli. Olay yerine giderken tedbirli olsunlar. Ben mesleğimi çok özledim. Bu binada çok anılarımız var” dedi.



Doktor olan Hasan Hüseyin Tokgöz ise “17 Ağustos depreminin ardından İzmir İtfaiyesi’nde göreve başladım. Göreve başladıktan sonra gittiğimiz olaylarda İzmir’in her bölgesindeki yangınları görme şansım oldu. İtfaiyecilik mesleğine dair çok şey öğrendim. Burası benim için aile gibi oldu. Çok seviyorum. Teşkilatı ziyaret ettiğim zaman oradan ayrılamıyorum” diye konuştu.



65 yaşındaki Afrika kökenli Türk Hasan Karakaya da 30 yıl boyunca İzmir İtfaiyesi bünyesinde şoför olarak görev yaptı. Mesleği çok özlediğini ifade eden Karakaya, “Görev yaparken beni görenler çok şaşırıyordu. Onlara, 1997’de Amerika’dan gelen itfaiye araçlarının yanında promosyon olarak geldiğimi söylüyordum.” dedi.



18 yıl önce yangın söndürme tüpü eğitimi sırasında, tüpün patlaması sonucu iki bacağını kaybeden ancak meslekten kopmayan engelli Mümtaz Zarplı da programa katıldı. Zarplı, “Emekli olan büyüklerimiz bu kuruma büyük emek verdi. Biz de bu bayrağı daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Emanetçiyiz. Bizden sonraki nesillere, gençlere bayrağı teslim edeceğiz. Elimizden geldiği kadar İzmir halkına faydalı olmaya çalışıyoruz” dedi.



Programın ardından, teşkilata emek veren itfaiye personeline plaket verildi.

