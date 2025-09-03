İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmadı. 26 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 15 ayrı operasyonda toplam 180 kilogram kubar esrar ve 1.878 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

13 şüpheliden 11’i tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Huzur ve güven için kesintisiz mücadele

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuya karşı yürüttüğü mücadeleyi kesintisiz olarak sürdüreceğini vurguladı.

Yetkililer, “Kamu düzeni ve toplumun huzurunu korumak için uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Zehir tacirlerine ağır darbe

Gerçekleştirilen operasyonların, hem terör örgütlerinin hem de organize suç gruplarının finans kaynaklarına büyük darbe vurduğu belirtildi.

Ele geçirilen esrar ve kenevirlerin imha edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

İzmir genelinde jandarma ekiplerinin, önümüzdeki dönemde de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarını artırarak sürdüreceği kaydedildi.