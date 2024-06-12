İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim yerleriyle iş yerlerini sıkı şekilde denetliyor. Vatandaşların bayramı sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılaması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Kaymakamlık Kurban Hizmetleri Komisyonu, kurban satış yeri olarak Uzundere ve Peker mahallelerindeki uygun alanları belirledi. Kurban kesim yerleri de Uzundere, Maliyeciler, Bahar, Refet Bele, Vatan, Salih Omurtak ve Adnan Süvari mahallelerinde oluşturuldu.

Karabağlar Belediyesi, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alması ve kesimlerini gerçekleştirmesi için önlemlerini artırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban satış ve kesim yerlerinde hayvan sahiplerinin nakil belgelerini, alanın düzenini, kurbanlıkların küpelerini ve sağlık durumlarını ayrıntılı şekilde inceliyor. Bu alanlarda hijyen önlemlerinin alınmış olmasına özellikle dikkat ediliyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca, bayram öncesi tatlı üretimi ve şeker satışı yapılan işletmelerle fırınları da sıkı şekilde denetliyor. Denetimlerde, iş yerinin ruhsatlı olup olmadığı, hijyen koşulları, ürünlerin fiyat etiketi, gramaj ve son kullanma tarihi gibi ayrıntılar kontrol ediliyor. Ekipler çalışmalarını bayram boyunca aynı özen ve dikkatle sürdürecek.