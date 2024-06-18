İzmir'de Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle ortaklaşa bir şekilde bayramın ilk gününden itibaren gece gündüz demeden temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar'da vatandaşların temiz ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için çalışmalar gece gündüz sürüyor.

Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle ortaklaşa bir şekilde bayramın ilk gününden itibaren gece boyunca ilçenin çeşitli noktalarında temizlik çalışmaları gerçekleştirerek caddeleri yıkadı. Özellikle kurban kesimlerinin ardından çevrede yaşanabilecek kirlilikleri önlemek amacıyla caddeleri yıkayan ekipler, sabah saatlerine kadar görevlerine devam etti.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAYRAM BOYU SÜRECEK

Eskiizmir Caddesi ve Ordu Caddesi gibi yoğun bölgelerde yoğun bir mesai harcayan ekipler, bayram süresince vatandaşların temiz bir çevrede bayram geçirmeleri için çalışmaya devam ediyor. Gece boyunca süren temizlik çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devam ediyor. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin caddelerde gerçekleştirdiği yıkama ve diğer temizlik çalışmaları bayram boyunca sürecek.