İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kiracısına korku dolu anlar yaşatan firari ev sahibi ve annesi, polis ekiplerince yakalandı.

Ev sahibinin tehditleri ve saldırısı

Geçtiğimiz perşembe günü Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kiracısı Arzu A.’nın (49) kapısına dayanan ev sahibi Abdülhamit B. (24) ve annesi Havva B. (50), kiracıyı tehdit ederek büyük bir panik yaşattı. Kapının önündeki demir ayakkabılığı kıran ve kapıyı tekmeleyip yumruklayan Abdülhamit B., "3 gün içinde evi boşaltın" diye bağırarak kiracısını korkuttu. Dehşet anları, apartmanda yaşayan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Firar ettiler, ama uzun süre kaçamadılar

Olayın ardından Arzu A., polise giderek ev sahibi ve annesinden şikayetçi oldu. Şüphelilerin firar durumda olması nedeniyle Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı. Yoğun çalışmalar sonucunda, Abdülhamit B. ve Havva B. kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor

Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.