İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Türk Edebiyatının unutulmaz şairi Nazım Hikmet’i vefatının 61. yılında Grup Yel Değirmeni konseriyle andı. Karabağlar Belediyesi, Türk Edebiyatının ulu çınarı, unutulmaz şair Nazım Hikmet’i, Tahsin Yazıcı Mahallesi’ndeki Nazım Hikmet Parkı’nda, Grup Yel Değirmeni konseri ile andı. Nazım Hikmet’in kendi dizelerinden oluşan besteler ve Nazım Hikmet için yazılan şiirlerin seslendirildiği gece içleri ısıtan anlara sahne oldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve başkan yardımcılarının yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu, Ali Mahzuni de katıldı. Konser öncesinde konuşan ve Ali Mahzuni’ye de katılımı için teşekkür eden Başkan Kınay, umudun özgürlüğün, adaletin, hayatın, aşkın ve hayatın içindeki her bir parçanın şairi olan Nazım Hikmet’i saygıyla andığını ifade etti. Sanatı, şairleri ve bu ülkenin tüm değerlerini anarken, ödenen bedellerin de farkında olduklarının altını çizen Başkan Kınay, onların sözleriyle beraber hayata dair umutları da büyütmenin, unutmamanın ve bir arada olmanın önemine dikkat çekti.

Nazım’dan Mahsuni’ye kadar geçen sürede kendilerinin yetiştirmiş olduğu binlerce yüreğin bugün Karabağlar’da onlarla buluştuğunu belirten Ali Mahzuni, bu binlerce yüreğin bir güneş gibi İzmir’e doğacağına inandığını söyledi. Nazım gibi yüce ve cesur yürekli insanların Mustafa Kemal’in izinden gittiklerini ifade eden Mahzuni, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a daveti için teşekkür etti.

Nazım Hikmet’i çok sevdiğini belirten Başkan Kınay, “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine” sözleriyle birlikte, Karabağlar’ın 58 mahallesinde bir arada oldukları ve umutlarını yitirmedikleri, aynı gökyüzünün altında direnişlerini ve dayanışmalarını büyüteceklerini ifade etti. Nazım Hikmet’in hayatın her alanında olduğunun altını çizen Başkan Kınay, hayata onun dizelerinden bakmaya devam edeceklerini vurguladı.