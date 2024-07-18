İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir kafenin önüne otomobil park eden iki kişi ile kafe çalışanları arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Bulvarı'nda bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, A.S. ve M.M.S. isimli kişiler otomobillerini kafenin önüne park etti. Kafeden çıkan çalışanlar, otomobili başka bir yere park etmelerini isteyince tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve kafe sahibi O.B. araya girdi. Ancak, O.B. iddiaya göre A.S. ve M.M.S.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Silahlar ateşlendi

Saldırıdan yara almadan kurtulan O.B., yanında taşıdığı tabancayla A.S. ve M.M.S.'ye ateş etti. A.S. bedenine isabet eden 6 kurşunla, M.M.S. ise ayak bileği ve kasığına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Bu sırada kavgaya karışan kafe çalışanı M.K.K. da bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Yaralıların durumu ve polis müdahalesi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.S. ve M.M.S. ile hayati tehlikesi bulunmayan M.K.K., ambulanslarla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan O.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

4 şüpheli gözaltında

Olayla ilgili soruşturma başlatan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen A.K., F.A., M.T. ve Ö.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen O.B.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.