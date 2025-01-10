İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 815 gram esrar ve 35 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak bir kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti engellendi

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelesine devam ediyor. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapan bir şahıs hakkında bilgi edinildi. Elde edilen istihbarat doğrultusunda operasyon başlatıldı.

Ekipler operasyonu başlattı

Günaltay Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, A.B. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Evinin içinde yapılan aramalarda, uyuşturucu yetiştiriciliği için kullanılan fan, güç adaptörü, ısı ışıkları gibi malzemelerle birlikte, 35 kök hint keneviri ve 815 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından, A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir polisi, uyuşturucu ticaretine karşı mücadeleye devam edeceğini belirtti.