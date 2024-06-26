Karabağlar Belediyesi, vatandaşları sportif faaliyetlerle buluşturmaya devam edekren çocuklardan yetişkinlere kadar verilecek kursların kayıtları 27 Haziran itibariyle başlıyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi yürüttüğü sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar tüm vatandaşların yaz aylarını daha verimli geçirebilmesi adına düzenlenen Yaz Spor Okulları 1 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.

İlçede yer alan 18 spor tesisinde 12 farklı dalda başlayacak olan spor okullarında Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis, Taekwondo, Karate kursları 07-15 yaş aralığı, Bocce, Güreş, Halk Oyunları 10-15 yaş aralığı, Jimnastik kursları da 05-09 yaş aralığında düzenlenecek. Aerobik, Zumba ve Tenis ise yetişkinlere yönelik eğitim verecek.

Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler yarından itibaren Karabağlar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’ne ya da spor merkezlerine başvurabilecek. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler de yine Spor İşleri Müdürlüğü'nün 414 79 01 numaralı telefonunu arayarak bilgi alınabiliyor.