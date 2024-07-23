Sinema, aynı zamanda film festivalleri ve özel etkinlikler için popüler bir mekan olarak bilinir, bu etkinlikler ziyaretçilere farklı ve zengin bir kültürel deneyim sağlar. Tarihi yapısı ve dekorasyonuyla, Karaca Sineması, ziyaretçilere geçmişe yolculuk yapma fırsatı sunar ve tarihi bir sinema atmosferi yaşatır.

İşte İzmir Karaca Sineması'nda vizyondaki filmler!

National Theatre Live: Vanya

İnsan duygularının karmaşıklığını ele alan bu tek kişilik adaptasyonda umutlar, düşler ve pişmanlıklar mercek altına alınıyor.

26 Temmuz-1 Ağustos haftası: 14:45

26-28-30 Temmuz-1 Ağustos: 19:45

Sen Anlatırsın Geceyi

"Sen Aydınlatırsın Geceyi", Onur Ünlü'nün senaryosunu yazıp yönettiği 2013 yapımı bir film olarak dikkat çeker. Kendine özgü kurgusu, anlatım tekniği ve siyah beyaz görüntüleriyle tanınan bu fantastik ve absürd kara sinema örneği, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekilmiştir ve birçok ödül kazanmıştır.

27-29-31 Temmuz: 19:45

26-28-30 Temmuz-1 Ağustos: 12:45

Şans Eseri

Fanny ve Jean ideal bir çiftin sahip olduğu her şeye sahiptir; profesyonel hayatlarında doyuma ulaşmış, Paris'in güzel semtlerinde muhteşem bir apartman dairesinde yaşıyorlar ve ilk günkü gibi birbirlerine aşık görünüyorlar. Ancak Fanny, tesadüfen eski bir lise arkadaşı olan Alain ile karşılaştığında, hayatı alt üst olur. Çok geçmeden yeniden bir araya gelen Fanny ve Alain, giderek daha da yakınlaşır.

Serseri Aşıklar

"Serseri Aşıklar" (Orijinal adı: "Pierrot le Fou"), 1965 yapımı, Jean-Luc Godard'ın yönettiği Fransız Yeni Dalga sinemasının önemli filmlerinden biridir. Film, sıkıcı hayatından bunalan ve karısını terk eden Ferdinand (Pierrot) ve eski sevgilisi Marianne'nın hikayesini anlatır.

27-29-31 Temmuz: 18:00

Kabakçığın Hayatı

Annesinin ani ölümünden sonra bir polis memuru olan Raymond yetimhanede Courgette ile ilgilenmektedir. Başlarda Courgette bu yeri düşmanca ve yabancı olarak görse de polis memurunun da yardımıyla yeni arkadaşlar edinecek, güvenmeyi, kendine yeni aile kurmayı ve gerçek sevgiyi öğrenecektir.

31 Temmuz Çarşamba: 19:45

Veronique'in İkili Yaşamı

Irène Jacob, hem Polonyalı koro sopranosu Weronika hem de onun Fransız ikizi müzik öğretmeni Véronique rolünde ışık saçıyor. Film, birbirlerini tanımasalar da aralarında gizemli ve duygusal bir bağ bulunan bu iki kadının inişli çıkışlı yaşamlarındaki mücadelelerine odaklanıyor.

26-28-30 Temmuz- 1 Ağustos: 18:00

27-29-31 Temmuz: 12:45

Yürüyen Şato

Yürüyen Şato, kendisine yapılan büyünün etkisini yok etmeye çalışan genç bir kızın hikayesini anlatıyor. Sıradan bir genç kız olan Sophie şeytani bir cadı tarafından büyüyle doksan yaşında bir kadına dönüşür. Sophie artık fazlasıyla yaşlanmış ve çevresi tarafından tanınmaz bir görünüme bürünmüştür. Bu yüzden büyük bir umutsuzluğa kapılan ve yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan Sophie, Howl isimli yürüyen bir şatoda yaşayan bir büyücünün yanına yerleşir. Bu şatoda yaşayan cinlerden biri de Sophie ile aynı kaderi paylaşmaktadır. Aynı amaç etrafında buluşan ikili kendilerine yapılan kara büyünün etkisini yok etmeye çalışacaklardır. Bu sırada şatonun dışında patlak veren savaş ülkenin birlik ve beraberliğini tehdit etmektedir. İkili artık hem kendileri için hem de ülkeleri için canları pahasına savaşmak zorunda kalacaktır.

Animasyon dehası Hayao Miyazaki imzalı olan film animasyon türünün en yaratıcı yapıtlarından biri.

26 Temmuz'dan itibaren: 14:00

Lost Highway

Gerilim, Gizem. David Lynch'in sürreal klasiklerinden biri olan Lost Highway, eşi Renee'yi öldürmekle suçlanan müzisyen Fred'in farklı hayatlarla kesişen ve zamanı bulanıklaştıran hikâyesini konu ediniyor. Fred Madison, karısının geçmişinden habersiz olarak onunla evlenmiştir.

27-29-31 Temmuz: 17:00

Paris Texas

Wim Wenders'ın başyapıt filmlerinden Paris, Texas, hayattan kendini soyutlayan ve oldukça içine kapanık bir adam olan Travis'e odaklanıyor. ıllarca ortalıkta görünmemesinin ardından abisi onu bulur ve tekrar hayata döndürmeye çalışır.

26-28-30 Temmuz: 17:00

Biraz Yağmur Yağmalı

Kızının basketbol maçlarından birinde, istemeden yaşlı bir kadını yaralar. Bu önemsiz gibi görünen olay, kontrolünden çıkan bir hayatın katalizörü olur; geçmişteki olaylar yeniden su yüzüne çıkarken, Cai bilinmeyen bir geleceğe doğru ilerler.

2 Ağustos

New York'ta Bir Gece

Bir kadın John F. Kennedy Havaalanı'ndan taksiye biner. Manhattan'a doğru ilerlerken taksi şoförü ile başlayan alışılmadık sohbetleri etkileyici, unutulmaz, olağanüstü bir yolculuğa dönüşür.

9 Ağustos