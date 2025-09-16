İzmir’in Bornova ve Menemen ilçelerini kapsayan Karagöl Tabiat Parkı’nda kurulması planlanan RES projesi, ÇED mevzuatına aykırı bulunduğu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından veto edildi.

ÇED süreci iptal edildi

İzmir’in oksijen deposu ve doğal yaşam kaynağı olarak bilinen Karagöl Tabiat Parkı sınırlarında planlanan rüzgar enerji santrali (RES) projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından durduruldu.

Taykar Enerji Üretim Pazarlama A.Ş. tarafından hazırlanan proje tanıtım dosyasını inceleyen Bakanlık, ÇED sürecinin mevzuata aykırı olduğunu belirleyerek başvuruyu iptal etti.

Bakanlığın açıklamasında, proje dosyasının 29 Ağustos 2025 tarih ve 13399595 sayılı yazıyla ÇED Yönetmeliği’nin 5. maddesi 2. bendi (a) fıkrası uyarınca sonlandırıldığı bildirildi.

ÇED alanı koruma bölgeleri içinde kaldı

ÇED sahasının;

Orman Alanı ,

Tarım Arazisi ,

Tabiat Parkı/Tabiat Koruma Alanı ,

İçme ve Kullanma Suyu Orta Mesafeli Koruma Alanı ,

İçme ve Kullanma Suyu Uzun Mesafeli Koruma Alanı

sınırları içinde yer aldığı belirlendi.

Halkın katılımı toplantısına katılan vatandaşlar da projenin hem çevreye hem de insan sağlığına zarar vereceği yönünde itirazlarını dile getirmişti.

Daha önce de benzer projeler engellenmişti

Karagöl Tabiat Parkı sınırlarına daha önce de patlatmalı taş ocakları ve güneş enerjisi santralleri (GES) kurulmak istenmiş, ancak bu girişimler ya mahkeme kararlarıyla iptal edilmiş ya da bakanlık tarafından ÇED süreçleri sonlandırılmıştı.