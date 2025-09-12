İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül’de Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen ve iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının faili E.B, babası N.B ve beş şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Savcılıktan açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, saldırının faili E.B. ve babası N.B’nin de aralarında bulunduğu toplam yedi şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Fail E.B. ve babası N.B. hakkında;

M.A, K.N, C.T.T, F.S.A ve M.E. de “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklandı.

4 şüpheliye adli kontrol

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan failin annesi A.B. ile B.Y, T.Y ve F.Ç’nin adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

Toplam 11 kişi hakkında karar

Savcılığın açıklamasına göre, saldırıyla bağlantılı olarak 7 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ