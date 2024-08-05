Karataş Hastanesi: İzmir’in tarihinde sağlık ve mimari bir anıt

İzmir'in tarihi dokusunu yansıtan Karataş Hastanesi, köklü geçmişi ve mimari özellikleriyle dikkat çekiyor. Şehrin Yahudi Cemaati tarafından 1827 yılında salgın hastalıklarla mücadele amacıyla kurulan bu hastane, zaman içinde önemli değişiklikler geçirmiştir.

Tarihçe

İlk olarak 1827 yılında bir kortejoda kurulan hastane, 1837’de Hahamhane'nin karşısındaki binanın eklenmesiyle genişletilmiştir. 1874 yılında Rothschild ailesinin katkılarıyla hastane, ailenin adıyla anılmaya başlamış. Ancak, 1911’de Rothschild ailesi ile hastane yönetimi arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu hastane kapanmak zorunda kalmış.

1913 yılında, İzmir’in Musevi vatandaşlarından Nesim Levi, evini hastane olarak kullanılmak üzere bağışlamış. Levi’nin bağışladığı evin yanındaki araziler satın alınarak büyük ve bahçeli bir hastane yapılmış. Sultan Reşad'ın izniyle 1914 yılında ruhsatlanan hastane, I. Dünya Savaşı sırasında hükümet tarafından kullanılmış ve savaş bitiminde tekrar cemaate verilmiştir. Bu dönemde hastane, Yahudilere, Müslümanlara ve Ermenilere hizmet vermiştir.

1923 yılına kadar "Karataş Hastanesi Hayır Kurumu" olarak çalışan hastane, Cumhuriyet döneminde Türk uyruğu kapsamına girmeyi kabul ederek dernek statüsü kazanmış ve 1950 yılına kadar "Karataş Musevi Hastanesi" olarak hizmet vermiştir. 1950’den sonra doğum servisiyle ünlü olmuş ve İzmir’de tanınmıştır. 1986-1988 yılları arasında İtalyan Madam Yolande Fercken'in vasiyetinden gelen parayla hastanenin ön tarafına yeni bir bina inşa edilmiştir. Bu yenilikle birlikte hastane, "Özel Karataş Hastanesi" adını almıştır.

Mimari özellikler

Karataş Hastanesi, dik bir yamacın üstünde konumlanmış tarihi bir yapıdır. Bu yapı, Karataş’a özgü karakteristik mimari detaylarla dikkat çeker. Binanın cephe düzeni, eşit beş parçadan oluşur ve ortasında beşik kemerli ferforje bir kapı yer alır. Girişin hemen üstünde, cepheden biraz çıkıntı yapan bölüm, üçgen bir alınlıkla sonlandırılmıştır. Bu çıkıntının önüne, ahşap payandalarla desteklenen demir korkuluklu küçük bir balkon eklenmiştir. Cephenin geri kalanında ise basık kemerli pencereler bulunur.

Karataş Hastanesi, hem tarihi hem de mimari yönleriyle İzmir’in kültürel mirasının önemli bir parçasıdır ve şehri ziyaret edenler için keşfedilmesi gereken bir noktadır.

İzmir’in Karataş Hastanesi: Adres ve ulaşım detayları

Adres: Karataş Hastanesi Karataş Mahallesi, 1632 Sokak No:6 35220 Karataş, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Ulaşım bilgileri:

Toplu Taşıma ile: İzmir'in çeşitli noktalarından Karataş Hastanesi'ne otobüs ve dolmuş hatları ile ulaşabilirsiniz. Şehir içi otobüs hatları ve dolmuşlar, hastaneye oldukça yakın duraklara hizmet vermektedir.

Özel Araç ile: İzmir şehir merkezinden Karataş Mahallesi'ne özel aracınızla kolayca ulaşabilirsiniz. Adresinizi GPS veya harita uygulamalarına girerek en uygun güzergahı öğrenebilirsiniz.

Taksi: Şehir merkezinden veya çevre bölgelerden taksiyle de hastaneye doğrudan ulaşabilirsiniz.

Karataş Hastanesi, İzmir’in merkezi bölgelerinden birkaç kilometre uzaklıktadır ve ulaşımı oldukça rahattır.