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Kazanın etkisiyle geriye doğru 3 kilometrelik bir trafik yoğunluğu oluştuğu bildirildi. Sürücülerin güzergahlarını planlarken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerektiği belirtildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi üzerinden Bornova istikametine doğru seyreden Karayolu'nda, Bayraklı yol ayrımı mevkiinde zincirleme trafik kaza sı meydana geldi. Yetkililer tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında, kazanın yaşandığı noktada sol şerit trafiğe kapatılmış durumda. Ekipler, kazaya karışan araçları yol dışına çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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