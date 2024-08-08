İzmir'in tarihi hazinelerinden biri: Kardıçalı Han

İzmir’in kalbinde, Kordon’un hemen yanı başında yer alan Kardıçalı Han, hem mimarisi hem de tarihiyle büyüleyici bir yapı. İzmir’in en büyük hanlarından biri olan bu bina, yaklaşık 100 yıl önce, Türkiye’nin ilk betonarme yapılarından biri olarak inşa edilmiş.

Kardıçalı Han’ın hikayesi, Osmanlı döneminde Konya’dan Yunanistan’a göç eden bir aileye dayanıyor. Bu ailenin ileri gelenlerinden İbrahim Bey, 1910 yılında İzmir’e göç ederek bu tarihi yapının temelini atmış. İlk olarak Pasaport Limanı yakınlarında bir bina alarak ticarete başlayan İbrahim Bey, zamanla bu binanın kendisine yetmediğini fark etmiş ve bugünkü Kardıçalı Han’ın inşasına başlamış.

Yapı, 1928 yılında tamamlanarak kullanıma açılmış. Hanın mimarı, Cumhuriyet döneminin önemli isimlerinden Mehmet Fesçi Bey’dir. Binanın yapımında kullanılan keresteler İtalya’dan, demir Almanya’dan, çimento ise Romanya’dan getirilmiş. Bu özenli malzeme seçimi, hanın sağlam ve zarif yapısını oluşturmuş.

İki bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan han, Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Yapının köşelerinde yer alan iki metal kubbe, sivri kemerli pencereler ve bitkisel motiflerle süslenmiş kabartmalar, hanın mimari detayları arasında öne çıkıyor. İç mekanlarda ise geniş koridorlar ve yüksek tavanlar dikkat çekiyor. Hanın ortasında yer alan ve cam bir örtüyle kapatılan açıklık, binanın doğal ışıkla aydınlanmasını sağlıyor.

Ne yazık ki, zamanla bakımsız kalan han, bir dönem yıpranmış ve restore edilmeye ihtiyaç duymuş. 2003 yılında bir tadilat görse de, binanın acilen özgün yapısı bozulmadan yeniden restore edilmesi gerekiyor. Bugün han, İzmir’in tarihi dokusunu yaşatan ender yapılardan biri olarak varlığını sürdürüyor.

Kardıçalı Han, tarih ve mimari meraklıları için keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. İzmir’e yolunuz düştüğünde, bu etkileyici yapıyı görmeden geçmeyin.

Kardıçalı Han'ı nerede, nasıl ulaşılır?

Kardıçalı Han, İzmir'in Konak ilçesinde, 2. Kordon ile Mimar Kemalettin Caddesi'nin kesiştiği köşede yer alıyor. Kemeraltı Çarşısı'na yürüme mesafesinde olan bu tarihi yapıya ulaşım oldukça kolay. Konak Meydanı’ndan kısa bir yürüyüşle veya herhangi bir toplu taşıma aracıyla Kordon yönüne giderek hanı bulabilirsiniz.

Adres: Mimar Kemalettin Caddesi No:1, 35210 Konak, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.