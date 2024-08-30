İzmir’in Bayraklı Cengizhan Mahallesi’nde, geçtiğimiz günlerde çıkan ve günlerce süren yangının ardından, aynı bölgede bugün tekrar yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve ekiplerin bölgeye müdahale etmesi bekleniyor.



Karşıyaka ilçesi sınırlarında yer alan Bayraklı Cengizhan Mahallesi, daha önce yaşanan yangınla gündeme gelmişti. O yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin günler süren çabalarına rağmen ancak kontrol altına alınabilmişti. Bugün aynı bölgede yeni bir yangın daha çıktı. Yangının başladığı anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde alevlerin hızla yayıldığı ve yoğun dumanın bölgeyi kapladığı görüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirsiz

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçmişte yaşanan yangının ardından bölgedeki riskler göz önünde bulundurularak önleyici tedbirlerin artırıldığı belirtilmişti. Ancak, aynı bölgede ikinci kez yangın çıkması, yetkilileri bu yangının nedenlerini araştırmaya yönlendirdi. Güvenlik birimleri, yangının sebebini tespit etmek için kapsamlı bir soruşturma başlatacak.