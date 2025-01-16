İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, elindeki pompalı tüfekle sokakta rastgele ateş açan saldırgan, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Saldırganın çok sayıda suç kaydı ortaya çıktı

Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri yakınlarında meydana gelen olayda, E.Ç. adlı saldırgan, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak saldırganı yakaladı.

E.Ç. üzerinde yapılan aramada, beyzbol sopası da bulundu. Ayrıca yapılan incelemede, saldırganın çok sayıda suç kaydına sahip olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de, polis tarafından yakalanma anını kaydetti.