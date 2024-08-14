İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda, saat 21.39 sularında başlayan orman yangını, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yangın haberinin alınmasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hızlı bir şekilde müdahale başlatıldı.

Yangın bölgesine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahale için 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 6 yer ekibinin olay yerine gönderildiği öğrenildi. Ekipler, alevlerle etkili bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun çabası sürerken, hava kararması nedeniyle söndürme çalışmalarında bazı zorluklar yaşanıyor. Yangının ne kadar sürede kontrol altına alınacağı ve olayla ilgili detaylı bilgilere dair açıklamalar ilerleyen saatlerde yapılacak.

Yangın bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve çevredeki yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bölgedeki vatandaşların güvenliği için yetkililer tarafından yapılan uyarılara dikkat edilmesi önem arz ediyor.