İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Dağı’ndaki geniş çaplı orman yangını, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan kişiler tarafından başlatıldığı iddialarıyla gündemde. 13 Ağustos’ta başlayan ve 2 bin 159 hektar alanda etkili olan yangın sonrası, kaçak kazı şüphelileri gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerine göre, yangın patlayıcı malzemelerin kontrolsüz kullanımı sonucu meydana gelmiş olabilir.

Şüphelilerin ifadeleri yangının sebebini aydınlatıyor

Tutuklanan şüphelilerden E.Y., kazı sırasında iki delik açtıklarını ve sarı renkli patlayıcıyı bu deliklere döktüklerini belirtti. E.Y, “İlk deliğe koyduğumuz patlayıcı, ağaçla sıkıştırıldığında patlamadan yandı ve duman çıkardı. İkinci deliğe koyduğumuz patlayıcı ise alev aldı ve üzerine sıçradı. Bu esnada kıyafetlerim yandı ve kollarımda hafif kızarıklar oluştu. Üçüncü patlama sadece yüksek ses çıkardı” ifadelerini kullandı.

M.İ. ise, E.Y. ve diğer şüphelilerle birlikte kazı çalışmalarında bulunduklarını ve patlayıcı malzemelerin etkisiz olduğunu belirtti. M.İ, patlayıcı malzemenin işe yaramadığını, bu nedenle daha fazla patlama yapmayı bıraktıklarını ve yangın çıkışında bir tahribat meydana gelmediğini ifade etti.

Yangının çıkış noktasına yakın ekipmanlar bulundu

Yangın sonrası yapılan incelemelerde, kazı yapılan alanda jeneratör, hilti ve çeşitli ekipmanlar bulundu. Bu bulgular, yangının kaçak kazı esnasında başlamış olabileceğini güçlendirdi. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, yangının patlayıcıların kontrolsüz kullanımından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Şüphelilerden çelişkili açıklamalar

Şüphelilerden D.Y., kazı alanına kiralık bir araçla gittiklerini, yangın görüntülerini ise olayın ardından öğrendiğini belirtti. D.Y, “Yangınla herhangi bir alakam yok. Kazı alanına sadece şoförlük yaptım ve şahısları belirli bir noktaya bıraktım” dedi.

Öte yandan, M.İ. tarafından sağlanan fotoğrafların yangının çıkış noktasıyla ilgili olduğu doğrulandı. M.İ, “Fotoğraf çektiğimiz yer, Yamanlar Mahallesi'nde kazı yaptığımız yere aittir” açıklamasında bulundu.

Yamanlar Dağı'ndaki orman yangını, 13 Ağustos'ta başlamış ve geniş bir alana yayılmıştı. Yangın, 18 Ağustos'ta kontrol altına alındı ancak birçok ev ve iş yeri zarar görmüştü.