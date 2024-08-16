İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleri, dün gece Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın için seferber oldu. Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerini etkileyen yangının söndürme çalışmaları İzmir İtfaiyesi başta olmak üzere belediyenin çeşitli birimleri tarafından yürütülüyor.

Can dostlar emin ellerde

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Sancaklı Köyü'nde mahsur kalan yaşlı bireyleri ve çocukları güvenli bölgelere tahliye etti. Aynı zamanda, itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesini sağlamak amacıyla trafik düzenlemesi çalışmaları da gerçekleştirildi.

Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri, yangından etkilenen hayvan barınaklarındaki sokak hayvanlarını güvenli alanlara taşıdı. Örnekköy Geçici Hayvan Bakımevi, Celal Üner Bakımevi ve Bayraklı Belediyesi Bakımevi'ndeki 124 köpek Seyrek Hayvan Hastanesi ve Bakımevi Kompleksi'ne, 60 köpek ise PAKO Sahipsiz Hayvan Sosyal Yaşam Kampüsü'ne nakledildi. Ayrıca, yangından kurtarılan yaralı bir kedi ve at tedavi altına alındı.

Sosyal yardımlar ve destek çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sancaktepe ve Onur mahallelerinde ikram araçlarını konuşlandırarak su, çay ve kumanya dağıttı. Ayrıca, afet bölgesinde görev yapan personele ve vatandaşlara yardımlar sunuldu. Eşyaların yer aldığı Sosyal Hizmetler Dairesi Yerleşkesi boşaltıldı ve hastalık sahibi yaşlılar Eşrefpaşa Hastanesi'ne nakledildi.

İzmir'in büyük yangınla mücadelesi devam ediyor

Yangın sonrası bölgedeki sosyal yardımlar ve destekler hız kesmeden sürdürülecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlar, afetin etkilerini azaltmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın bölgesindeki durumla ilgili güncellemeler ilerleyen saatlerde paylaşılacak.