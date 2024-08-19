İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Yamanlar bölgesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangınların ardından incelemelerini sürdürüyor. Özellikle ormanlık alanlar ile yerleşim yerleri arasında doğal bariyer oluşturan Mutluluk Ormanı'ndaki yanmış ağaçları yerinde inceleyen Tugay, bu alanların kurtarılması için yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Başkan Tugay, İZPA ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile birlikte ağaçların tedavi edilmesi için yapılması gereken adımları belirledi.

Ağaçların kurtarılması için çalışmalar başlıyor

Mutluluk Ormanı’nda yangından zarar gören ağaçların kurtarılması için yapılacak müdahaleleri planlayan Başkan Tugay, “Amacımız bu ormanı tekrar yaşama döndürmek. Uzmanlarımızla birlikte, ağaçların hayatta kalması için gerekli tedavi yöntemlerini uygulayacağız” dedi. Prof. Dr. Serdar Gökhan Şenol ise, ağaçların ağır yanık kısımlarının budanacağını ve köklenme sürecini desteklemek için özel besleme yöntemleri uygulanacağını belirtti.

Bayraklı'da yangın mağduru üreticilere destek

Başkan Tugay, Bayraklı Doğançay Mahallesi’nde yangından zarar gören üreticilerle de bir araya geldi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların mağduriyetlerini dinleyen Tugay, zararların telafisi için gerekli adımların atılacağını söyledi. Yangında büyük zarara uğrayan arıcılardan biri olan İbrahim Güneş’i ziyaret eden Tugay, belediye ekiplerine mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.