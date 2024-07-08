İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesi (B) fıkrası kapsamında toplam 53 sözleşmeli personel alımı yapacak.

İş başvuruları, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılabilecek olup, son başvuru tarihi 16 Temmuz 2024 olarak belirlenmiştir.

Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4. Belirtilen ağır suçlardan mahkum olmamak.

5. Devamlı çalışmaya engel akıl hastalığı bulunmamak (sağlık raporu ile belgelendirilecek).

6. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

7. Son bir yıl içinde sözleşmeli personel olarak işten çıkarılmamış olmak.

8. İstenen öğrenim düzeyinden mezun olmak ve belgeleri sunmak.

9. İlgili KPSS puan türünden belirtilen puanı veya üzerini almış olmak.

Başvurular, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sitesinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer iletişim kanallarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruların eksiksiz yapılması ve belgelerin doğruluğunun sağlanması önemlidir.

Başvuruların sonucu, KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek olup, başvuru bitiminden itibaren en geç 7 iş günü içinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Asıl kazanan adaylardan süresi içinde başvuru yapmayan veya şartları taşımayanların yerine yedek adaylar yerleştirilecektir.

İletişim Bilgileri

Adres: Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No: 33/2 Çiğli/İZMİR

Telefon: 0232 329 3535-1364-1372