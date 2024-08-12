Özellikle Çarşamba günü, sıcaklıkların zirveye ulaşması bekleniyor.

Çarşamba gününe dikkat: Termometreler 44 dereceyi görecek

Küçük Mendere Havzası'nda termometreler 44 dereceye kadar yükselecek. Merkez ilçelerde sıcaklık 38 dereceye çıkacakken, sahil bandında ise 37 derece civarında seyredecek. Bu sıcak hava dalgası, hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Sıcak hava ve sağlık uyarısı

Meteoroloji, sıcak hava koşullarının özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar için tehlike oluşturabileceğini belirterek, güneş ışınlarından kaçınılması gerektiğini vurguladı. Uzun süre dışarıda kalmamaları, bol su tüketmeleri ve serin alanlarda bulunmaları önerildi.