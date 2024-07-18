Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini bildirdi. İzmir’de de 39 dereceye ulaşan sıcaklıklar, vatandaşları bunaltarak Kordon gibi işlek cadde ve sokakları boşalttı. Sıcak hava nedeniyle insanlar, ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih etti. Son meteorolojik değerlendirmelere göre, cuma ve cumartesi günleri bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Nem etkisiyle daha fazla hissedilen sıcak hava, Alsancak Kordonboyu ve diğer işlek caddeleri sessizleştirdi.

Vatandaş serinlemek için ağaç gölgelerini tercih etti

Sıcaktan bunalanlar, özellikle ağaç altları gibi gölge yerleri tercih etti. Torunlarını gezdirmeye çıkan Faik Duru, "Ancak hava çok sıcak. Torunlarımı güvercinleri beslemeleri ve görmeleri için geldik ama 5 dakika duramadık. Çok sıcak. Birer gevrek aldık ve bir ağaç altına oturduk. Gidecek bir yer yok, burada biraz dinleneceğiz" dedi.

Ertan Temiztepe de sıcak havadan bunaldığını belirterek, "Mecburen işlerimizi halletmek veya biraz soluk almak için dışarı çıkıyoruz. Ancak sıcakta bu pek mümkün olmuyor. Hemen yoruluyoruz, bayılanlar bile oldu. Ambulansla götürdüler. Şapkasız dışarı çıkmıyoruz" diye konuştu.

'Yerden sauna etkisi var' Ordu'dan İzmir'e tatil için gelen Burcu Şahin de "Burada dehşet bir sıcak hava var. Bu kadar sıcak olabileceğini düşünmüyorduk. Resmen sauna etkisi var. Bir kafe bulup, bir şeyler içip serinleyeceğiz. Sonra da gölge ve serin yerlerde kalmayı tercih edeceğiz" dedi.