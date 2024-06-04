İzmirli genç girişimcilerin tatlı yatırımı | Milklac Güzelyalı şubesi açıldı İzmirli genç girişimcilerin tatlı yatırımı | Milklac Güzelyalı şubesi açıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapımı tamamlanan aile sağlığı merkezi, törenle hizmete açıldı.

İbrahim-Hüsniye Özdurakoğlu Aile Sağlığı Merkezinin açılışı Ulucak Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Hayırsever desteğiyle yapılan aile sağlığı merkezi açılışına Vali Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da davetli katıldı.

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Vali Erban, hayırsever İbrahim Özdurakoğlu ve ailesine plaket vererek, merkezin hayırlı uğurlu olmasını diledi. 

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Editör: Engin Keskin