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Vali Erban, hayırsever İbrahim Özdurakoğlu ve ailesine plaket vererek, merkezin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

İbrahim-Hüsniye Özdurakoğlu Aile Sağlığı Merkezinin açılışı Ulucak Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Hayırsever desteğiyle yapılan aile sağlığı merkezi açılışına Vali Süleyman Elban , AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da davetli katıldı.

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