İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası alev alan otomobilin sürücüsü Hüseyin Zağlı (23) hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kontrol kaybı, ölümle sonuçlanan kaza

Kaza, gece saatlerinde Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Zağlı yönetimindeki 35 AN 4011 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak bir duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı ve kısa sürede yangın büyüdü.

Müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Kazayı gören çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücü Hüseyin Zağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç sürücünün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.