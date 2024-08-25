İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kemalpaşa’da Ulucak Sanayi Bölgesi’ne yakın ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın, çevrede büyük bir panik yarattı. Yangına hızla müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 8 arazöz ve 21 personel ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangına ayrıca Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Dairesi’nden de 4 su tankeri destek verdi.

Yangın hızla kontrol altına alındı

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, İzmir İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, alevler sanayi bölgesindeki fabrikalara ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangının sanayi bölgesine sıçramaması, bölgede faaliyet gösteren işletmeler ve çevre sakinleri için büyük bir rahatlama yarattı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yetkililer, yangının tamamen söndürüldüğünü ancak bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alınmasının ardından herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Yangın sonrası yapılan incelemelerde, bölgedeki kurumuş otlar ve sıcak hava dalgasının yangın riskini artırdığı belirtildi. Yetkililer, orman yangınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu ve özellikle sanayi bölgeleri ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.