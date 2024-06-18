Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir yangın söndürme helikopteri de havadan müdahaleye katılıyor.

Havadan ve karadan müdahale

Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yoğun müdahale sürüyor

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele veriyor. Bölgedeki rüzgarın yangını hızlandırma riski bulunuyor, bu yüzden ekipler hızlı ve etkili bir müdahale yapıyor. Çevredeki yerleşim alanlarının yangından etkilenmemesi için de önlemler alınıyor.

Yangının çıkış sebebi ve yol açtığı hasarın boyutu henüz belirlenemezken, yetkililer yangının kontrol altına alınmasının ardından detaylı bir inceleme başlatacaklarını belirtti.