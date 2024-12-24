İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin 16. Seçimli Genel Kurulu, yoğun katılımla İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi’nde yapıldı. Fermuar sistemiyle düzenlenen seçimde, dört aday yarıştı ve Yusuf Eren Balıkçı, en fazla oyu alarak yeni konsey başkanı oldu. Ayrıca, 14 kişilik Yürütme Kurulu belirlendi.

Gençlik Meclisi başkanlık görevi değişti

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Kökkılınç, gençliğin çağdaş, demokratik ve laik bir şekilde yetişmesi gerektiğine vurgu yaptı. Konsey başkanı olarak görevi devreden Ceren Kaplan, geçmiş dönemin başarılarından bahsederek, Yerel Gençlik Stratejisi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı’na dahil edilmesinin gurur verici bir adım olduğunu belirtti. Kaplan, desteği olan tüm STK’lara teşekkür etti.

Yeni başkan Yusuf Eren Balıkçı’dan büyük hedefler

Seçimlerin ardından, 14 kişilik Yürütme Kurulu belirlendi. Yeni başkan Balıkçı, İzmir’in gençliğiyle daha büyük başarılara imza atacaklarını belirtti. Seçim sonucunda oluşan Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu: Ecem Özer, Düzgün Ali Varlı, Fatma Ceylin Kaplan, Eren Bice, Yaren Bayındırık, Abdülhalim Karabulut, Buketnur Süslü, Metehan Kesikparmak, Cansu Tezcan, Emek Devrim Gülay, Nil Seliz Ulus, Boran Arman, Fatma Nur Ak ve Umut Erol.

"Demokrasi Şöleni" sözleriyle genel kurul sonlandı

Geçmiş dönem başkanlarına teşekkür plaketlerinin sunulduğu etkinlik, Nilay Kökkılınç’ın “Tam bir demokrasi şöleni yaşandı” sözleriyle son buldu. Yeni başkan Balıkçı, konuşmasında gençlik çalışmalarına katkı sunan herkese teşekkür ederken, İzmir’deki gençlerin birlikte daha büyük başarılara imza atacağına dair inancını dile getirdi.