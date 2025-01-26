İzmir Kent Konseyi, “Kente Değer Katanlar Ödülleri”ni ilk kez sahipleriyle buluşturdu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen tören, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ve Emek Emekli Çalışma Grubu koordinasyonunda gerçekleştirildi. Etkinlikte, araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu da anıldı. Programın açılış konuşmalarını İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır yaptı.

İzmir Kent Konseyi'nin takdiri ve Uğur Mumcu anması

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verdikleri destek için teşekkür etti ve Başkan Vekili Dr. Levent Yıldır’a teşekkür plaketi takdim etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Levent Yıldır ise İzmir Kent Konseyi’nin verdiği ödülleri alan değerli kişileri kutlayarak, sivil toplum örgütlerine verilen önemin altını çizdi. Ayrıca, Uğur Mumcu’yu anmanın çok anlamlı olduğunu vurguladı. Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sundukları önergeyle bu yıl ilk kez “Kente Değer Katanlar Ödülleri”ni verdiklerini belirtti. Kökkılınç, bu ödüllerin sivil toplum çalışmalarında örnek olan kişilere bir saygı ifadesi olduğunu ve bu örneklerin yayılmasını hedeflediklerini söyledi.

Ödül alan isimler ve kategoriler

İzmir Kent Konseyi tarafından verilen “Kente Değer Katanlar Ödülleri” çeşitli kategorilerde sahiplerini buldu:

İzmir Kent Konseyi Özel Ödülü: Filiz Eczacıbaşı Sarper, Uğur Yüce, Aytül Büyüksaraç

Medya Kategorisi: Misket Dikmen, Aylin Süphandağlı

Kültür Sanat Kategorisi: Sara Pardo, Simge Baştak

Müzik Kategorisi: Uğur Sayınbatur, Derya Derin, Tuncay Yılmaz

İnsan Hakları Kategorisi: TMMOB adına İzmir İl Koordinasyon Sekreteri Aykut Akdemir

Eğitim Kategorisi: Nevim Yürümez, Mine Kapı

Bilim Kategorisi: Ayşegül İldeniz

Spor Kategorisi: Ahmet Efetürk, Büşra Ün