Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında imzalanan protokol ile İzmir, 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında pilot il olarak belirlendi.

Kentsel dönüşüm ve afetlere dayanıklılık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dünya Bankası ile yaptığı anlaşma ile İzmir'e toplamda 330 milyon 500 bin euro bütçe ayırdı. Bu bütçe, İzmir'in birinci derecede deprem bölgesinde yer alması nedeniyle kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacak. Bakanlık, bu proje ile İzmir'in daha dayanıklı ve yaşanabilir bir şehir olmasını hedefliyor.

Kentsel dönüşüm kredileri ve destekler

Verilen bütçe kapsamında, üst limit 2,5 milyon TL olmak üzere; 0,69 faizle 180 ay vadeli krediler sağlanacak. Ayrıca, üzerine kayıtlı bir konutu olmayan orta ve dar gelirli vatandaşlar ile şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 finansman indirimi de sunulacak. Bu finansman imkanları, İzmir'deki yapı stoğunun yenilenmesi ve daha güvenli hale getirilmesi için büyük bir fırsat sunuyor.

"Hem İzmir hem de sektör için önemli gelişme"

Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, açıklanan kentsel dönüşüm kredisinin hem İzmir hem de yapı sektörü için önemli bir destek sağladığını belirtti. Tanyer, "Evini yenilemek isteyen vatandaşların krediye daha rahat ve uygun koşullarda ulaşması, durağanlaşan yapı sektörü için önemli bir destek sağlayacak. Hem vatandaşlarımız daha sağlam konutlarda oturacak; hem de İzmir kentsel dönüşümle birlikte daha yaşanabilir bir nitelik kazanacak" dedi.

"Kredinin kapsamı genişletilmeli"

Sirius Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, kredi desteğinin önemli bir fırsat sunduğunu fakat sektörün geneline hitap etmediğini vurguladı. Öncü, "Bu kredi, yaklaşık 5 bin konutun dönüştürülmesi için yeterli olacaktır. Fakat İzmir'in yapı stoğunun yüzde 65'inin dönüştürülmesi gerektiğini de biliyoruz. Bu konuda verilen teşvik miktarı artırılmalı" dedi.

"Evini yenilemek isteyenlere fırsat"

Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Caner Tan, kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen insanların finans konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti. Tan, "Verilen bu destek kredisi kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir fırsat. İzmir gibi deprem bölgesinde oturanlara evlerini yenilemeleri için önemli bir imkan sunuldu. Bu krediyle müteahhitler hak ediş yöntemiyle ödeme alacaklar ve inşaat süresince de binaların sağlamlıkları kontrol edilecek" dedi.

"Kentsel Dönüşüm İçin Önemli Bir Adım"

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, İzmir'in pilot il olarak seçilmesinin çok olumlu bir adım olduğunu belirtti. Kalı, "İzmir'de konut stoğu hem eski; hem de depremler nedeniyle binalar yorgun. Kentsel dönüşüm bu nedenle tüm İzmir için yaşamsal bir değere sahip. Türkiye'nin en büyük problemi barınma ve konuta ulaşılabilirlik. Konut stoğu acilen yenilenmeli ve konuta ulaşılabilirliğin de sağlanması gerekli. Bunun için ihtiyaca göre konut üretilmeli. Kentsel dönüşüm sağlam konutlarda yaşamak isteyenler için bir fırsat sunuyor" dedi.