İzmir Kipa Balçova alışveriş merkezi nerede?

İzmir Kipa Balçova alışveriş merkezi Balçova, İzmir'de, Bahçelerarası Mahallesi'nde, Mithatpaşa Caddesi üzerindeki No:46 numaralı adresinde yer almaktadır.

Nasıl ulaşılır?

Toplu Taşıma ile: İzmir Kipa Balçova AVM'ye ulaşmak için 10, 202, 510, 551, 811, 5, 6, 7, 8, 82, 950, ve 969 numaralı otobüsleri kullanabilirsiniz.

Metro ile: İzmir Metrosu'nun M2 hattını kullanarak "Balçova" istasyonunda inerek AVM'ye ulaşabilirsiniz.

Özel Aracınız ile: İzmir şehir merkezinden veya İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan AVM'ye özel aracınızla ulaşabilirsiniz. Şehir merkezinden Balçova yönüne doğru D300 karayolu üzerinden devam edin, ardından Balçova tabelalarını takip ederek Kipa AVM'ye ulaşabilirsiniz.

İzmir Kipa Balçova AVM'de sunulan hizmetler nelerdir?

Mağazalar: Moda, elektronik, kozmetik ve ev eşyaları.

Yiyecek ve İçecek: Fast food, kafe ve restoranlar.

Eğlence: Sinema, oyun alanları ve etkinlikler.

Hizmetler: Banka, ATM, danışma ve çeşitli hizmet noktaları.

Alışveriş Kolaylıkları: Ücretsiz otopark, engelli erişimi, kuru temizleme.

Sağlık ve Güvenlik: İlk yardım noktaları ve güvenlik hizmetleri.

İzmir Kipa Balçova AVM'nin mağazaları genellikle 10:00-22:00, yiyecek ve içecek alanları ise 10:00-23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.