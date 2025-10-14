Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından düzenlenen “Tarih Buluşmaları” söyleşi dizisi, 16 Ekim’de Doç. Dr. İrfan Kokdaş’ın katılımıyla devam edecek.

“ İzmir Kırsalında Fotiadis Çiftlikleri” başlıklı söyleşide, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan büyük toprak sahipliği konusu, Fotiadis Ailesi örneği üzerinden ele alınacak.

Tarih Buluşmaları, APİKAM’ın Tarih Vakfı işbirliğiyle düzenleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek söyleşinin konuğu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrfan Kokdaş olacak. Moderatörlüğünü Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alp Yücel Kaya’nın yapacağı etkinlik, 16 Ekim Perşembe günü 18.00–19.30 saatleri arasında APİKAM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kokdaş, genellikle liman, Kordon ve kozmopolit yapıya odaklanan klasik İzmir anlatısının dışında bir perspektif sunacak. İzmir’in aslında geniş bir tarım hinterlandının merkezinde bulunduğuna ve bu durumun yarattığı tarihsel sonuçlara dikkat çekecek.

Fotiadis Ailesi’nin unutulan hikâyesi

Söyleşinin odağında, Osmanlı Dönemi’nde İzmir kırsalında geniş tarım arazilerine sahip Rum Fotiadis Ailesi yer alacak. Kent hafızasından büyük ölçüde silinmiş olan bu aile, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan büyük toprak sahipliğinin ve toprak mücadelesinin önemli örneklerinden birini oluşturuyor.

Kokdaş, Fotiadis Ailesi üzerinden İzmir burjuvazisinin dönüşümünü, idarecilerin toprak politikalarına bakışını ve tarım emekçilerinin bitmeyen mücadelesini ele alacak.

Tarih Buluşmaları sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü’nün, Tarih Vakfı işbirliğiyle düzenlediği Tarih Buluşmaları, farklı dönemlere ışık tutan akademik söyleşilerle devam edecek. Etkinlikler, siyasetten sanata, toplumsal olaylardan kültüre uzanan geniş bir yelpazede İzmirlileri kent tarihiyle buluşturmayı hedefliyor.