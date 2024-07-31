Bir eğitim çınarı: İzmir Kız Lisesi

İzmir Kız Lisesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk eğitim kurumlarından biri olarak büyük bir öneme sahiptir. 1917 yılında İzmir Valisi Rahmi Bey tarafından İttihat ve Terakki Mektebi olarak inşa edilen bina, daha sonra erkek öğretmen okulu olarak kullanılmıştır. Kurtuluş Savaşı sonrasında İzmir Yunanistan'da kalsaydı, bu bina İzmir İyon Üniversitesi olarak kullanılacaktı. İzmir Kız Lisesi, Türkiye'deki eğitim tarihinde önemli bir yere sahiptir ve modern eğitimin gelişimine büyük katkılar sağlamıştır.

Yerleşim ve yapı

4428 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan bu taş bina, iki katlıdır ve tepeden bakıldığında H harfi şeklinde görünmektedir. İzmir'in ilk kız okulu olarak 1915 yılında Özel İdare'nin denetiminde İnas İdadisi adıyla eğitim vermeye başlamıştır. Ancak, Maarif Bakanlığı bu okulun masraflarını kabul etmediği için Sultani adını alamamıştır.

Eğitim ve gelişim süreci

1922'de Yunan işgali sonrasında, İzmir Kız Sultanisi adıyla Karataş'taki eski bir köşkte eğitime devam etmiştir. 1923 yılında ise İzmir Kız Lisesi adı altında teşkilatlanmıştır. Okulun ilk müdürü Şehime Yunus olup, başlangıçta bir müdür, bir başmuallim ve beş muallim görev yapmıştır. İlk yıllarında öğrenci sayısı az olmasına rağmen, zamanla öğrenci mevcudu artmış ve 1926-1927 ders yılı başında Alsancak Gündoğdu'daki boş bir binaya taşınmıştır.

Artan öğrenci sayısı ve yeni dönemler

1930'lu yıllarda öğrenci mevcudu hızla artmış, 1931-1932 ders yılında 372'ye ulaşmıştır. 1933-1934 öğretim yılı başında ise okulun mevcudu 725'e yükselmiştir. Okulda modern laboratuvarlar, resim atölyesi, müzik salonu ve dikiş-biçki odaları gibi pek çok imkan mevcuttu.

Zorlu yıllar ve yeniden inşa

1985 yılında meydana gelen yangın sonucunda ana bina büyük zarar görmüştür. Ancak, zamanla bina onarılmış ve 1990-1991 öğretim yılından itibaren yeniden eğitime başlanmıştır. 2000-2001 öğretim yılında ise İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi statüsüne alınarak karma eğitime geçmiştir.

Schulen: Partner der Zukunft Projesi

2008 yılında İzmir Kız Lisesi, Almanca dil eğitiminin teşvik edilmesi amacıyla başlatılan Schulen: Partner der Zukunft projesi için pilot okul olarak seçilmiştir. Bu proje sayesinde öğrenciler Almancayı Almanya'da öğrenme fırsatı yakalamış ve çeşitli ayrıcalıklara sahip olmuşlardır.

Mezunlar

İzmir Kız Lisesi, ünlü mezunlarıyla da dikkat çekmektedir. Pakize Suda, Sezen Aksu ve Nermin Abadan Unat gibi isimler bu okuldan mezun olmuştur.

İzmir Kız Lisesi'ne ulaşmanın en iyi yolları

Adres: İzmir Kız Lisesi Gazi Bulvarı No: 21 Konak, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Ulaşım:

Toplu Taşıma ile Ulaşım: İzmir'in merkezi konumunda bulunan İzmir Kız Lisesi'ne otobüs ve dolmuşlarla kolayca ulaşabilirsiniz. Şehir içi otobüslerin çoğu Gazi Bulvarı'na yakın duraklarda hizmet vermektedir. Ayrıca, İzmir Metro'sunun Konak İstasyonu'ndan yürüyerek de okula ulaşmak mümkündür.

Özel Araçla Ulaşım: İzmir Kız Lisesi, Gazi Bulvarı üzerinde yer aldığından özel araçla ulaşım oldukça kolaydır. Okulun çevresinde park edebileceğiniz alanlar mevcuttur. Ayrıca, Gazi Bulvarı’na paralel yollardan veya İzmir’in merkezi noktalarından gelecek araçlar için yönlendirme tabelaları bulunmaktadır.