Kızılçullu Su Kemerleri: İzmir’in mirası

İzmir’e adım attığınızda, Buca ilçesindeki Şirinyer mevkiinde dikkat çeken en önemli yapılar arasında Kızılçullu Su Kemerleri bulunmaktadır. Geçmişte "Paradiso" ve "Kızılçullu" olarak bilinen bu bölge, günümüzde Şirinyer olarak anılmaktadır. Bu su kemerleri, İzmir’in su ihtiyacını karşılamak amacıyla Romalılar tarafından M.Ö. 133 ile M.S. 395 yılları arasında inşa edilmiştir. Şimdi, bu tarihi yapıyı daha yakından tanıyalım.

Su Kemerlerinin inşası ve yapısı

Romalılar tarafından inşa edilen Kızılçullu Su Kemerleri, iki sıra halinde kesme taş ve tuğla kullanılarak yapılmıştır. Yapımında tonlarca yumurta akı kullanılmış ve bu sayede kemerler, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de ayakta kalmayı başarmıştır. İmparator Augustus döneminde, Kadifekale ve çevresindeki ilk yerleşim alanlarına su taşımak amacıyla inşa edilen bu yapılar, mühendislik harikası olarak kabul edilmektedir.

Kemerler, Gaius Sextillius Pollio Aquaduct olarak da bilinmektedir. Su kemerlerinin dikkat çeken bir diğer özelliği ise ortadaki kemerin diğerlerinden daha geniş ve yuvarlak olmasıdır. Kemerler, suyun akışını düzenlemek ve yüksekliği koruyarak karşı kıyıya ulaşmayı sağlamak amacıyla inşa edilmiştir. Üç katlı yapıları ve sağlam yapıları sayesinde, kemerler günümüze kadar ayakta kalmıştır.

Tarihi önemi ve kullanımı

Kızılçullu Su Kemerleri, sadece Romalılar döneminde değil, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de onarılarak kullanılmıştır. Su kemerleri, şehri ziyaret eden seyyahların hafızalarında yer etmiş ve birçok kitap ve hatıratta kendine yer bulmuştur. Cecil John Cadoux ve Weber gibi araştırmacılar, bu kemerler hakkında detaylı çalışmalar yapmışlardır. Osmanlı döneminde ise, kemerler Osman Ağa tarafından yeniden düzenlenmiş ve su, Kızılçullu mevkisindeki çeşmelere aktarılmıştır.

Günümüzde Kızılçullu Su Kemerleri

Bugün Şirinyer olarak bilinen Kızılçullu'da, Melez Çayı üzerindeki su kemerleri, İzmir’e Aydın yönünden girişte hemen dikkat çekmektedir. Yaklaşık 50 metre geride, vadinin daha dar bir bölümünde başka bir su kemeri daha bulunmaktadır. Bu kemerlerin inşası, suyun vadinin doğu kıyısından batıya akışını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak zamanla ilk su kemeri kullanılamaz hale gelmiş ve ikinci bir su kemeri inşa edilmiştir.

İzmir'e geldiğinizde, Şirinyer'deki bu tarihi su kemerlerini mutlaka ziyaret etmelisiniz. Hem tarihin derinliklerine bir yolculuk yapacak, hem de bu muhteşem yapının ihtişamına tanıklık edeceksiniz. İzmir'in tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında yer alan Kızılçullu Su Kemerleri, geçmişten günümüze uzanan bir köprü olarak sizi bekliyor.

İzmir Kızılçullu Su Kemerleri nerede, nasıl ulaşılır ve adresi

Kızılçullu Su Kemerleri nerede? Kızılçullu Su Kemerleri, İzmir’in Buca ilçesine bağlı Şirinyer semtinde bulunmaktadır. Melez Çayı üzerinde yer alan bu tarihi su kemerleri, bölgenin en dikkat çeken yapılarından biridir.

Nasıl ulaşılır? Kızılçullu Su Kemerleri’ne ulaşmak için İzmir’in merkezinden çeşitli ulaşım seçeneklerini kullanabilirsiniz:

Toplu Taşıma: İzmir merkezinden Şirinyer’e giden otobüs veya metro hatlarını kullanarak kolayca ulaşabilirsiniz. İzmir Metro hattı ile Şirinyer durağında inip, kısa bir yürüyüşle su kemerlerine ulaşabilirsiniz.

Özel Araç: İzmir merkezinden Buca yönüne doğru D550 yolunu takip ederek Şirinyer’e ulaşabilirsiniz. Şirinyer’e geldikten sonra, Melez Çayı üzerindeki su kemerlerini tabelalar ve navigasyon yardımıyla bulabilirsiniz.

Taksi: İzmir merkezinden taksi ile Şirinyer’e ulaşım sağlamak da mümkündür. Taksicilere Kızılçullu Su Kemerleri’ni belirterek kolayca ulaşabilirsiniz.

Adresi: Kızılçullu Su Kemerleri, Buca, Şirinyer Mevkii, Melez Çayı Üzeri, 35370 Buca/İzmir, Türkiye'de ye almaktadır.