İzmir’in Konak ilçesi, dün gece yaşanan 'laf atma' kavgasıyla sarsıldı. Saat 23.30 sularında Saygı Mahallesi Samsun Caddesi ile 2654 Sokak'ın kesişiminde meydana gelen olayda, B.D. (18) ve kardeşi E.D. (17), yanlarındaki kadınlara laf attıkları iddiasıyla Çağlar Kırmızı (32) ve F.C. (42) ile tartışmaya başladı.

8 kurşunla ağır yaralandı

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı ve Çağlar Kırmızı göğsüne isabet eden 8 kurşunla ağır yaralandı. F.C. ise ayağından vurularak, B.D. bıçakla bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Tüm müdaheleye rağmen kurtarılamadı

Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.C.'nin hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken, ağır yaralanan Çağlar Kırmızı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri, kısa sürede B.D. ve kardeşi E.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. B.D.’nin hastanedeki tedavisinin ardından iki kardeş emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.