İzmir’in Konak ilçesinde polis ekipleri, 10 gün süren operasyonlar kapsamında aranan 152 şahsı yakaladı. Yakalananlardan 42’si kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edildi, diğerleri adli mercilere sevk edildi.
10 Günlük Operasyonlarda Başarı
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, 1–10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarla aranan şahıslara göz açtırmadı. Emniyet Devriye Ekipler Amirliği’nin çalışmaları sonucu toplam 152 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.
Ağır Suçlardan Arananlar
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 şüpheli arasında özellikle ağır suçlardan aranan isimler bulunuyor:
Yağma suçundan 45 yıl 2 ay hapis cezası olan 1 şahıs
Evden hırsızlık suçundan 20 yıl 15 gün hapis cezası olan 1 şahıs
10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5 şahıs
5 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9 şahıs
Uyuşturucu Tacirlerine Karşı Operasyon
Uyuşturucu suçlarından aranan 14 şahıs da yakalananlar arasında. Bunlar:
Uyuşturucu madde ticareti suçundan 5 şahıs
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde suçundan 9 şahıs
Ek olarak, 1–5 yıl arası hapis cezası olan 12 şahıs cezaevine gönderildi.
110 Şahıs Adli Mercilere Sevk Edildi
Yakalanan diğer 110 kişi, ifade işlemleri için adli mercilere sevk edildi. Haklarında gerekli adli işlemler uygulanıyor.