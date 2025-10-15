Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili tanıtıldı

Yakalanan diğer 110 kişi, ifade işlemleri için adli mercilere sevk edildi. Haklarında gerekli adli işlemler uygulanıyor.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde suçundan 9 şahıs Ek olarak, 1–5 yıl arası hapis cezası olan 12 şahıs cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu suçlarından aranan 14 şahıs da yakalananlar arasında. Bunlar:

5 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9 şahıs

10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5 şahıs

Evden hırsızlık suçundan 20 yıl 15 gün hapis cezası olan 1 şahıs

Yağma suçundan 45 yıl 2 ay hapis cezası olan 1 şahıs

